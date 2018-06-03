banner107
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
5 0
Akşamcıların gözdesi
Akşamcıların gözdesi
11 0
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
620 0
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
58 0
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
99 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
506 0
Vampir uygulamalar
Vampir uygulamalar
122 0
Kıbrıs Genç TV, 21. kuruluş yılına özel kutlama
Kıbrıs Genç TV, 21. kuruluş yılına özel kutlama
131 0
banner82
banner147

Green Pedal, Long Beach Bisiklet Yol Yarışı yapılıyor

banner27

Green Pedal Cycling Spor Kulübü organizasyonunda, “Long Beach Yol Yarışı”, “En hızlısı en güçlüsü ve en iyisi olmaya hazır mısınız?” sloganıyla düzenlenecek

banner99
Green Pedal, Long Beach Bisiklet Yol Yarışı yapılıyor
banner137
banner166

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliği çerçevesinde bisiklet yol yarışı düzenleniyor.

Green Pedal Cycling Spor Kulübü organizasyonluğunda 10 Haziran Pazar günü “Long Beach Yol Yarışı” lisanslı (PRO) ve lisansız (CFA) olmak üzere 2 klasman ve 6 kategoride düzenlenecek. Yarışa yol bisikletçileri katılabilecek. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliği çerçevesinde düzenlenecek olan “Long Beach Yol Yarışı'nın” sloganı, “En hızlısı en güçlüsü ve en iyisi olmaya hazır mısınız?” olacak. Parkur detayları, kategoriler ve ödüllerle ilgili ayrıntılı bilgiler daha sonra açıklanacak.

banner167
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.