Green Pedal Cycling tanıtım kokteyli düzenledi

Bisiklet tutkunlarının oluşturduğu Green Pedal Cycling Bisiklet Kulübü kuruluşunu tanıtım koktyli ile kutladı. Green Pedal Cycling adlı topluluk iki ay önce yeni oluşturdukları bisiklet severlerin geniş katılımı ile Bisiklet Kulübü çatısı altında toplamayı başararak bir ilke imza attı. Green Pedal Cycling Bisiklet kulübünün kuruluşunu kutlamak amacı ile tanıtım koktyli hafta sonu gerçekleştirildi. Royal Sun Long Beach de gerçekleştirilen ve Nur Aykan’ın sunduğu tanıtım koktyl’ine, Green Pedal Cycling Bisiklet Kulübü başkanı Ahmet Noyan, yönetim kurulu, Bisiklet Federasyonu başkanı Ekin Adademir, eski başkanlar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Çelen Oben ve birçok bisiklet sever katıldı. Green Pedal Cycling Bisiklet Kulübü oluşumun sonrasında ilk başkanı Ahmet Noyan yönetimindeki çalışacağı yönetim kurulu ve yarış takımı kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım koktyl’inde Green Pedal Cycling Bisiklet Kulübü başkanı Ahmet Noyan, Bisiklet Federasyonu başkanı Ekin Adademir kısa konuşma yaptı. Çok samimi ortamın yaşandığı ve Bisiklet Federasyonunda bugüne kadar görev yapan başkanları ilk kez bir araya geldiği tanıtım koktyl’inde duygusal anlarda yaşandı. Green Pedal Cycling Bisiklet Kulübü başkanı Ahmet Noyan, kendisini bu işe teşvik eden Özgür Gülhan’a doğum günü dolayısı ile hediye verirken, yönetim kurulu üyeleri ve sporcuların tanıtımının ardından, 2018 ödülleri verilerek, pasta kesimi gerçekleşti.

Kulübün sportif direktörü Özgür Gülhan, Green Pedal Bisiklet Kulübünün çok yeni oluşum olmasına rağmen dostluk bağının ve enerjinin çok yüksek olduğunu, kulübün toplu sürüşler ve yarış takımı dışında kısa ve uzun vadeli bir çok projeleri olduğunu belirtti. Gülhan, atıl bisikletlerin tamir edilip ihtiyaçlı çocuklara kazandırılmasını sağlayacak “Yeşil Bisiklet” ve gençlerin bisiklet sporuna erken yaşta yönlendirilmesi sağlayacak “Genç Green Pedal” projeleri arasında yer aldığını söyledi.

Green Pedal Cycling Bisiklet Kulübü başkanı Ahmet Noyan yönetiminde çalışacağı yeni yönetim kurulu şu isimler yer alıyor.

Asbaşkan Erhan Bolkan, Cem Kanat, Mehmet Koraltay Erüreten, Nihat Dörter, Özgür Gülhan, Sinan Arkar, Şevki Pırlanta, Yusuf Acemoğlu.

Bisiklet Yarış Takımı

Enver Soyel (kaptan), Kazım Beyoğlu, Mehmet Soyman, Mustafa Katip, Bilal Ceral, Hüseyin Öngün, İlker Ercen, İsmet Pire.

2018 Ödüller

2018 Yılın ilhan veren bisikletçisi Dr.İlkay İstillozlu

2018 Yılın umut veren bisikletçisi Doğaç Zorlu

2018 Green Pedal onur ödülü NıcolaEnginsoy

En genç bisikletçi Can Ergün