Green Pedal Cycling adayı turluyor

Green Pedal Cycling Spor Kulübü ada turuna çıkıyor. 4-5-6 Mayıs tarihleri arasında üç gün boyunca tırmanma 2.811 M, toplam 340 Km’lik uzun sürecek ada turuna çıkıyor. Green Pedal Cycling Spor Kulübü organizasyonluğunda düzenleyeceği adayı turla sloganı yanı sıra “hayat birlikte pedal çevirdikçe güzel” sloganı ile de ada turuna çıkacak olan bisikletçileri üç gün boyunca zorlu parkur bekliyor. Green Pedal Cycling Spor Kulübü yaklaşık 50 bisiklet severin katılacağı üç gün boyunca tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni turlamayı hedefleyerek bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar denenmemiş katılımcı topluluğu ile gerçekleştirilecek olan organizasyon 4 Mayıs Cuma günü İskele Long Beach bölgesinden başlayarak adayı turlama güzergah Mağusa, Ercan, Lefkoşa, Güzelyurt, Yedidalga, Girne Karpaz ve İskele bölgesinde sonlandırılacak. “Hayat birlikte pedal çevirdikçe güzel” sloganı ile adayı turlayacak olan bisikletçileri tur boyunca trafik polis ekipleri sürücülere eşlik edecek.

Green Pedal Cycling Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre bu organizasyonun amaçlar; sağlık için pedal çevirmek, trafikte bisikletlilerinde olduğunu farkındalığını yaymak düşüncesinde. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi Green Pedal Cycling'in Facebook veya Strava hesaplarından takip edilebileceği belirtildi.