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Görkem İskele’nin adını dünyaya duyurdu

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İskele Belediyesi başkan adayı Fikret Civisilli, Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu Görkem Çırakoğlu’nu ziyaret ederken, “İskele’nin adını dünyaya duyuran kardeşimizle gurur duyduk” açıklamasını yaptı

Görkem İskele’nin adını dünyaya duyurdu
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İskele Belediyesi bağımsız başkan adayı Fikret Civisilli, Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu olan Görkem Çırakoğlu’nu ziyaret ederek, “İskele’nin adını dünyaya duyuran kardeşimizle gurur duyduk” dedi.
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Civisilli, 2018 WABBA Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda, Dünya Şampiyonu ve Şampiyonlar Şampiyonu seçilen Görkem Çırakoğlu’nu İskele’de çalıştırdığı spor salonunda ziyaret etti. 
Halter Federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu’nun desteğiyle çalıştığını ancak sponsorluk gerektiren çalışmaların imkansızlıklar nedeniyle yapılamadığını söyleyen Çırakoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde vücut geliştirme sporuyla ilgilenen gençlerin karşılaştıkları sorunları aktardı. Çırakoğlu, merkezi ve yerel idarelerden de mali yardım beklediklerini belirtti. 
Civisilli: İskeleli gençleri spora teşvik edeceğiz
İskele Belediyesi Başkan adayı Fikret Civisilli ise İskeleli gençlerin sporla ilgilenmelerini teşvik edeceklerini, maddi katkı olarak yapılabilecek ne varsa belediye olarak yapacaklarını söyledi. 
Civisilli, 27 yıllık öğretmen olduğunu, öğrencilerine daima spor alışkanlığı aşıladığını, gençlerin sporla ilgilenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, sağlıklı nesiller için çocukların genç yaşta spor alışkanlığı kazanması gerektiğini söyledi

 

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