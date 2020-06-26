Gönyeli’de Ömer Sertyürek anısına turnuva düzenlendi

Gönyeli Avcılar Birliği, Gönyeli’nin simgelerinden olan Ömer Sertyürek anısına ‘’Kağıt Turnuvası’’ düzenledi

Geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Gönyeli’nin simgelerinden olan Ömer Sertyürek anısına ‘’Kağıt Turnuvası’’ düzenlendi.

Gönyeli Avcılar Birliği’nin düzenlediği kağıt turnuvasına toplam 128 kişi katılırken, bir aydan beridir devam eden turnuvanın sonuçları açıklandı. Geleneksel olarak yapılacak turnuvada derece alan kişilere kupa takdim edilirken, turnuva sponsorlarından Baştaşlar Construction, Nazlı Kardeşler, Mustafa Palaz ve Osman Amca’ya da plaket verildi.

Turnuvada Yusuf İkinci ve Hüseyin Mısdıkoğlu birincilik, Erşen Amcaoğlu ve Adnan Amcaoğlu ikincilik, Hüseyin Avseven ve Cavit Hacımevlüt ise üçüncülük ödülünün sahibi oldular.