K-PET Süper Ligde Atatürk Stadında oynanan Gönyeli - Lefke maçında arbede yaşandı. Maçın başından itibaren tribünlerde birbirleri ile atışan 2 takım taraftarları devre arasında kavga ettiler. Stad kantininden Gönyeli taraftarlarının bulunduğu bölüme geçen Lefke taraftarları, Gönyeli taraftarları yumruklaşırlarken, polis taraftarları güçlükle ayırdı.
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