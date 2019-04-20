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Gönyeli - Lefke maçında arbede yaşandı

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Gönyeli - Lefke maçında arbede yaşandı
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K-PET Süper Ligde Atatürk Stadında oynanan Gönyeli - Lefke maçında arbede yaşandı. Maçın başından itibaren tribünlerde birbirleri ile atışan 2 takım taraftarları devre arasında kavga ettiler. Stad kantininden Gönyeli taraftarlarının bulunduğu bölüme geçen Lefke taraftarları, Gönyeli taraftarları yumruklaşırlarken, polis taraftarları güçlükle ayırdı.

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