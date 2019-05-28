Gönyeli Atıcılık Kulübü zirvede

‘’2019 Trap Meclis Başkanlığı Kupası’’ Atatürk Atıcılık Kompleksi Özer Boyacı Atış Poligonunda yapılırken, Takım klasmanında Gönyeli Avcılık / Atıcılık Birinci Takımı, birinci oldu

Atıcılık Federasyonunun 2019 Faaliyet programında yer alan ‘’2019 Trap Meclis Başkanlığı Kupası’’ Gönyeli’de Atatürk Atıcılık Kompleksi Özer Boyacı Atış Poligonunda yapıldı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun canlı yayını ile yapılan final atışlarının ardından tamamlanan 2 günlük mücadele sonunda Büyük Erkeklerde Boğaztepe A / A adına yarışan Ahmet R. Arkoç, Genç Erkeklerde Cihangir A/A adına yarışan Özkan Uzunsaf, Veteranlarda ise ferdi olarak yarışan Ahmet Gulle birincilik kupasının sahibi oldular.

Takım klasmanında ise Cemal Dayı, Osman Benli ve Hasan Eylenceli’den oluşan Gönyeli A / A Birinci Takımı toplam 298 puan atarak ‘’2019 Trap Meclis Başkanlığı Kupasının” sahibi oldu.

Dereceye giren atıcı sporcular ve kulüplere ödülleri Meclis başkan yardımcısı Zorlu Töre, Maliye Bakanı Olgun S. Amcaoğlu tarafından verildi.

Müsabakaya toplam 26 atıcı sporcu katılırken, sporcular ilk gün 75 ve 2. gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plaka atış yaparak en iyi dereceyi elde ettiler.

Trap müsabakalarında derece alan kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir:

TRAP Müsabakasında Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

BÜYÜK ERKEKLER:

Ahmet R.ARKOÇ ( Boğaztepe A/A )

Volkan SÖNMEZ ( Boğaztepe A/A )

Raif PAŞA ( Gazimağusa A/A )

GENÇ ERKEKLER:

Özkan UZUNSAF ( Cihangir A/A )

VETERAN ERKEKLER:

Ahmet GULLE ( Ferdi )

KULÜP DERECELERİ:

GÖNYELİ A /A 1’inci Takımı 298 Puan (Cemal Dayı, Osman Benli, Hasan Eylenceli)

BOĞAZTEPE A / A 1’inci Takımı 293 Puan (Ahmet R.Arkoç, Ozan Ciner, Ahmet Paralik)

GÖNYELİ A / A 3’ünci Takımı 298 Puan (Bora Hacı,Tunç Cankut, Hasan Emirsoyu)