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Goller Asiye Talay Çınar anısına atılıyor

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14 takımın katıldığı 1.Asiye Talay Çınar halı saha anı futbol turnuvasında yarı final ve final karşılaşmaları bu akşam oynanacak

Goller Asiye Talay Çınar anısına atılıyor
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 Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Bafra sakini Asiye Talay Çınar anısına düzenlenen 1.Asiye Talay Çınar halı saha anı futbol turnuvası başladı. 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen Asiye Talay Çınar halı saha anı futbol turnuvasına 14 takım katıldı. Bafra halı sahasında yapılan 1.Asiye Talay Çınar halı saha anı futbol turnuvasında takımlar vermiş oldukları kora kor ve centilmence mücadeleden dolayı takdir topladı.

YARI FİNALİSTLER

Turnuvada yapılan karşılaşmalar sonunda rakiplerini eleyen Yokediciler (Yedikonuk), Bafra Asiye Çınar (Bafra), Kumyalı Aslanlar (Kumyalı), World Star (Mağusa)
takımları yarı finale kaldı. 

TURNUVA TAMAMLANIYOR

1.Asiye Talay Çınar halı saha anı futbol turnuvası yarı final ve final karşılaşması 1 Ağustos Perşembe (bu akşam) akşamı oynanacak karşılaşmalarla turnuva tamamlanıyor.

Bafra halı sahasında saat 20:00 de başlayacak olan finaller sonrasında turnuvada şampiyon takıma 1500 TL, ikinci olan takıma 500 TL maddi ödüller yanı sıra ilk üçe giren takımlara madalyalar ve kupaları final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreninde merhum Asiye Talay Çınar’ın ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.   

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