Golfte şampiyon Blisset

CMC Golf Kulübü'nde düzenlenen Niyazi Öztoprak Anı Golf Turnuvası’nda şampiyon Graham Blisset oldu. Turnuvanın Gross birinciliğini ise Peter Doe aldı

CMC Golf Kulübü'nde 4 Şubat Pazar günü geniş katılımlı olarak gerçekleştirilen Niyazi Öztoprak Anı Golf Turnuvası’nda 41 Puan ile Graham Blisset şampiyon oldu.

Full Handicap ve Stableford formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 35 Puan ile Gülay Garabli alırken, Shaun Sullivan yine 35 Puan ile üçüncü oldu. Turnuvanın Gross birinciliğini Peter Doe alırken, bayrağa en yakın vuruş ödülünü Rüveyde Bundak ve en uzun vuruş ödülünü ise Emrah Şimşek aldı. Turnuva sonrasında, merhum Niyazi Öztoprak'ın oğlu Prof. Dr. Niyazi Öztoprak yaptığı konuşmada Öztoprak ailesi olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri bu organizasyonun gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti ve katılanların tümünü kutlayıp kazananları tebrik etti.

Konuşma sonrasında dereceye giren golfcülerin ödülleri Dr. Hasan Öztoprak, Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, Hüseyin Öztoprak, Enver Öztoprak ve CMC Golf Kulübü Başkanı Malcolm Lees ile Kaptan Engin Portakalcıoğlu tarafından takdim edildi.