Golfte JP’s Cup Şampiyonu John Eldridge

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında oynanan ve özel ödüllerin dağıtıldığı JP’s Cup Şampiyonu 33 Paun ile John Eldridge oldu.

Stableford formatında fullhandicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliğini yine 33 puan ile Bertan Erçin alırken, üçüncülüğü de Gülay Garabli kazandı (33 puan back nine score). Turnuvanın Gross birinciliğini 16 puan ile Steve Neufeld alırken 15 puan ile Ian Steven ikinci ve yine 15 puan ile ChrisMoores üçüncü oldu.

Turnuvadaki diğer ödüller olan NearesttothePin ödülünü ChrisMoores, NesresttotheLine ödülünü Steve Neufeld, NearesttotheRevine ödülünü de Gülay Garabli kazandı.

Turnuva sonrası ödüller turnuva sponsoru JP Mainardi (Hilton Otelleri Eski Genel Müdürü) ve CMC Golf Kulübü Kaptanı BobHodgetaradından takdim edildi.