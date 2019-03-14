Golfte, Federasyon Takımımız farklı galip

Golf Federasyon Takımı ile Silivri Klassis Golf Kulübü arasında 3 gün boyunca yapılan maçlarda takımımız 24-8’lik çok başarılı bir sonuç elde etti

Korineum Golf Sahasında geçtiğimiz hafta sonu Golf Federasyon Takımı ile Silivri Klassis Golf Kulübü arasında 3 gün boyunca yapılan maçlarda takımımız 24-8’lik çok başarılı bir sonuç elde ederken, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül’de Silivri’de yapılacak olan rövanş karşılaşmaları için önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

İlk gün yapılan çiftli 4 ball alternate shot formatı ile oynanan oyunu takımımız 8-0 kazandı. İkinci gün çiftler matchplay formatı ile oynanan maçlar 5-3 takımımızın galibiyeti ile sonuçlandı. Üçüncü ve son gün oynanan tekler karşılaşmalarında ise takımımız 11-5 galip gelerek 3 gün sonunda genelde 24-8’lik bir skorla galip gelmiş oldu.

3 gün boyunca çok güzel bir havada gerçekleşen turnuvanın son günü, Silivri Golf Kulübü başkanı Serdar Candar ve KKTC Golf Federasyonu başkanı Soner Yekili birer konuşma yapıp kupa takdimi gerçekleştirildi.