Golfta sezon açılıyor

Golf Federasyonu'nun yıllık turnuva program takvimi çerçevesindeki, sezonun ilk turnuvası 9 Eylül Pazar gün Yeşilyurt'taki CMC Golf Sahası'nda sabah 08.00'de gerçekleşiyor.

Full handicap, 18 çukur Stableford formatında gerçekleşecek turnuvada Erkekler Net 1-2-3 ve Kadınlar 1-2-3 kupaları yanında Gross 1. Kupası sahiplerini bulacak. Federasyona bağlı Bostancı Bağcıl Golf Kulübü, CMC Golf Kulübü, Çetinkaya Golf Kulübü, Düzkaya Golf Kulübü, Gaziveren Golf Kulübü ve Kasapoğluları Golf Kulübü oyuncularının sezonun ilk turnuvasına geniş bir katılım göstermeleri bekleniyor.