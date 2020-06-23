Golfta şampiyon, Emirzade – Kahraman çifti

CMC Yeşilyurt Golf Sahasında 21 Haziran Pazar gün gerçekleşen Texas Scramble Çiftler Golf Turnuvası tamamlandı.

Turnuvanın şampiyonu 63 Net ile Olgun Emirzade ve Mahmut Kahraman çifti oldu. Turnuvada ikinciliği Hasan Garabli ve Heiner Helmer Çifti yine 63 Net (Back 9 Score ) ile alırken Nicky O’Donnel ve Merve O’Donnel çifti 64 Net ile 3. oldu.

Pandemi sonrası yapılan ilk turnuva olan Texas Scramble Çiftler Turnuvası, KKTC Golf Federasyonu’nun Covid 19 ile ilgili yayınladığı sağlık önlemleri talimatlarına uyularak gerçekleşti.