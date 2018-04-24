Golfta birincilik Gaziveren’in

Golf Federasyonu Kulüplerarası Golf Turnuvası’nda birinci Gaziveren Golf Kulübü oldu. Bireysel birinciliği Hasan Garabli elde etti

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası’nda 22 Nisan Pazar gün, Golf Federasyonu Kulüplerarası Golf Turnuvası yapıldı.

Çok güzel bir havada geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvada ilk sırayı 228 Net ile Gaziveren Golf Kulübü kazandı. Strokeplay formatında 18 çukur ve full handicap olarak oynanan oyunda ikinciliği 230 Net ile CMC Golf Kulübü alırken, Bağcıl Golf Kulübü 234 Net ile üçüncü oldu. Turnuvadada Düzkaya Golf Kulübü 248 Net ile dördüncü, Çetinkaya Golf Kulübü de 254 Net ile beşinci olurken Kasapoğulları Golf Kulübü de 278 Net ile altıncı sırada yer aldı.

Turnuvada bireysel anlamda birinciliği 71 Net ile Hasan Garabli elde ederken, Olgun Emirzade 73 Net ile ikinci, Chris Moores ise 74 Net ile üçüncü oldu. Turnuva sonrasında 1. olan Gaziveren Golf Kulübü takımına kupası, kendisi de bir golfcü olan Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim tarafından verildi.