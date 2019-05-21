Golfçüler, Silivri’de şampiyon

Golf Federasyonu karması, Silivri’de düzenlenen 19 Mayıs 100. Yıl Turnuvasında çok başarılı bir oyun sonunda, 247 puan gibi mükemmel bir derece ile şampiyon oldu

Golf Federasyonu bünyesinde, Korineum Golf Sahasında yer alan ücretsiz derslerde hazırlanan 6 tane genç oyuncu, yanlarında 6 tane yetişkin oyuncu, gençlerin antrenörü Burçin Dikmen ve çocukların ailelerinden oluşan 21 kişilik Golf Federasyonu kafilesi Silivri Klassis Golf Sahasında 19 Mayıs Pazar gün gerçekleşen anlamlı “100. Yıl” Turnuvasına katılarak, hafta sonunu Silivri’de geçirdi.

19 Mayıs sabahı Klassis Golf Kulübündeki turnuvada 6 takım ve her takımdan 6 gençle 6 yetişkin oyuncunun Texas Scramble formatında oynadığı 19 Mayıs 100. Yıl Turnuvasını takımımız çok başarılı bir oyun ve 247 puan gibi mükemmel bir derece ile 1. olarak tamamladı. Turnuva’da ikinciliği 229 Puan ile Klassis Aka Koleji alırken, Kazım İşmen Lisesi 227 Puan ile üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan genç yeteneklerimiz Elit Aydın, Ela Karaatmaca, Alexander Taylor, Derin Akay, Elay Yüksel ve Matwey Chimsova başarılı bir oyun sergilediler. Turnuva sonrası ödül töreni gerçekleştirilirken, törende Golf Federasyonu yönetim kurulu üyesi Olgun Emirzade de söz alarak, organizasyona teşekkür ederek kafile olarak böyle anlamlı bir turnuvada yer almaktan duydukları mutluluğu belirtip, tüm katılanları kutladı.

Olgun Emirzade, kardeş kulüp Silivri Klassis ile geçmiş yıllarda çok iyi ilişkiler kurulduğunu ve bu ilişkilerin Türkiye’nin diğer kulüpleri ile de yaratıldığını belirterek Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyelerinin sevgi ve selamlarını iletti. Kafile ödül töreni sonrası, 19 Mayıs gecesi yurda döndü.