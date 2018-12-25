banner237
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
2 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
14 0
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
14 0
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
35 0
“Vatanı her zaman koruyacağız”
“Vatanı her zaman koruyacağız”
9 0
8 eylemci hastanelik oldu
8 eylemci hastanelik oldu
10 0
Sonat Altuğ yoğun bakımdan çıktı
Sonat Altuğ yoğun bakımdan çıktı
12 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, YDÜ'nün
Cumhurbaşkanlığı Kupası, YDÜ'nün
31 0
banner82

Golf Turnuvası’nın şampiyonu Robert Awbery

banner27

banner210
Golf Turnuvası’nın şampiyonu Robert Awbery
banner215

İkincisi düzenlenen Komagene Open Golf Turnuvası 23 Aralık Pazar gün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşti.

Çok güzel bir havada, full handicap ve stableford sistemi ile18 çukur olarak oynanan turnuvada birinciliği 35 Puan ile Robert Awbery kazandı. Turnuvada ikinciliği 34 Puan ile Steve Neufeld alırken, yine 34 Puan ile Karl Crosby üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross birincisi ise 26 Gross Puanı ile Sam Bray oldu.

Turnuva sonrası Komagene Kıbrıs Direktörü İsmail Yıldırım tarafından, kazananlara kupaları takdim edildi ve katılımcılara Komagene lezzetleri ikram

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.