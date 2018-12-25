Golf Turnuvası’nın şampiyonu Robert Awbery

İkincisi düzenlenen Komagene Open Golf Turnuvası 23 Aralık Pazar gün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşti.

Çok güzel bir havada, full handicap ve stableford sistemi ile18 çukur olarak oynanan turnuvada birinciliği 35 Puan ile Robert Awbery kazandı. Turnuvada ikinciliği 34 Puan ile Steve Neufeld alırken, yine 34 Puan ile Karl Crosby üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross birincisi ise 26 Gross Puanı ile Sam Bray oldu.

Turnuva sonrası Komagene Kıbrıs Direktörü İsmail Yıldırım tarafından, kazananlara kupaları takdim edildi ve katılımcılara Komagene lezzetleri ikram