Golf turnuvası şampiyonu Nicky O’Donnell

Geçtiğimiz hafta sonu CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında yapılan Efes Pilsen Golf Turnuvasını 41 Puan ile Nicky O’Donnel kazandı.

Stableford formatında full handicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 39 puan ile Ian Steven alırken, üçüncülüğü ise 38 puan ile Christine Penn kazandı. Gross birinciliğini ise 22 puan ile Gülay Garabli kazandı. Turnuvadaki diğer ödüller olan bayrağa en yakın vuruş ödülünü (Nearest to the Pin) Nicky O’Donnell alırken, en uzun vuruş (Longest Drive) ödülünü ise Gülay Garabli kazandı.