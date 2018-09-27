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Golf'ta liderler Gaziveren ile Çetinkaya

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Golf'ta Kulüpler Arası Turnuvalar’ın liderleri Batı’dan Gaziveren Golf Kulübü ile Doğu’dan Çetinkaya Golf Kulübü oldu

Golf'ta liderler Gaziveren ile Çetinkaya
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Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu'na bağlı 6 kulübün katılımı ile Korineum Golf Sahası ve CMC Golf sahalarında gerçekleşen batı ve doğu bölgesi maçlarının ilk roundunda batı bölgesi lideri 211 net ile Gaziveren Golf Kulübü, doğu bölgesi lideri ise 215 Net ile Çetinkaya Golf Kulübü oldu. Doğu bölgesinde 221 Net ile Esentepe Golf Kulübü ikinci sırada yer alırken, Kasapoğluları Golf Kulübü 238 Net ile üçüncü oldu. Batı bölgesinde ise ikinciliği 225 Puan ile Bostancı Golf Kulübü ikinci sırada yer alırken CMC Golf Kulübü 229 Puan ile üçüncü oldu. Kulüpler arası turnuvanın oynanacak ikinci turu sonrasında birinci olacak olan kulüpler kendi aralarında final karşılaşması yapacak ve sezon şampiyonu belirlenecek.

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