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Golf Federasyonu’nda kaos devam ediyor

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Golf Federasyonu’nda kaos devam ediyor
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KKTC Golf Federasyonu seçilmiş başkanı Dr.Hasan Öztoprak, yönetim kurulu adına basın bildirisi yayınlayarak yaşanan gelişmeleri aktardı.

Açıklamada, “14 Aralık tarihli Spor Dairesi yönetim kurulu toplantısında Hasan Öztoprak’ın  görevden alınmıştır. Bu kararla Hasan Öztoprak’ın, 14 Aralık tarihine kadar görevinin başında olduğu kabul edilmektedir. 14 Aralığa kadar seçilmiş başkanın görevde iken, Başbakan tarafından görevlendirilen atama başkanın başkanlığı da düşmüş olmuyor mu? Buna göre 14 Aralık’tan itibaren Golf Federasyonu’nun seçilmiş veya atanmış bir başkanı yoktur. Veya seçilmiş başkan resmi bir yazı ile görevden alınmadığına göre, görevi başında sayılmaz mı? Şu anda başbakanın 14 Aralık’tan önce görevlendirdiği atama başkan hukuken görevde değildir. Görevlendirme tarihinden itibaren federasyon adına alınan kararlar ve harcamaların yasallığı olması gerekir. Görüldüğü gibi KKTC Golf Federasyonu’nda kaos hakimdir. Bunun da tek sorumlusu sporu yönetme ve geliştirmekle görevli olan siyasi ve bürokratlardır. Bizler ve kamu oyu, başbakan veya Spor Dairesi müdüründen konu ile ilgili açıklama bekliyoruz. ​​​​​​​​

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