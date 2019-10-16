Golf Federasyonu Kupası Sandford’un

Golf Federasyonu Kupasında şampiyonluğu elde eden isim PhillipSandford oldu. Golf Federasyonu organizasyonunda, “Federasyon Kupası Turnuvası” Korineum Golf &BeachResort’ta geniş bir katılımla gerçekleşti.

Güzel bir havada birbirine yakın skorlarla çekişmeli gerçekleşen turnuva Stableford formatında, 18 çukur ve fullhandicap olarak oynandı. Turnuvada Net birinciliğini 38 Puan ile PhillipSandford alırken, ikinciliği 36 Puan ile Sertaç Yeşilçimen, üçüncülüğü de 35 Puan ile Cihan Aydın elde etti. Turnuvanın Gross Birincisi ise 27 Puan ile John Hooper oldu.

Turnuva sonrası ödüller Federasyon Başkanı Soner Yetkili ve Asbaşkan Dr. Hasan Garabli tarafından kazananlara takdim edildi.