Golf dersleri başlıyor

Golf Federasyonunun organize ettiği 8-14 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik yeni sezon golf dersleri 5 Ekim'de başlıyor

Golf Federasyonunun Korineum Golf & Beach Resort işbirliği ile organize ettiği 8-14 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik yeni sezon golf dersleri 5 Ekim Cumartesi başlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan derslerde yetişen gençler uluslararası turnuvalarda şampiyonluk ve ikincilik dereceleri elde etmişler, geçen yıl gerçekleştirilen ders programında oluşturulan takım İstanbul Silivri’de yapılan ve 6 takımın yer aldığı 19 Mayıs 100. Yıl Turnuvasında çok başarılı bir derece ile açık ara şampiyon olmuştu.

Federasyon yetkilisi Olgun Emirzade, alt yapıya önem verdiklerini, golfun gelişimi ve tanıtımı için federasyon olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, golfun daha geniş bir tabana yayılması için de birtakım projeler ve çalışmaların olduğunu ve yakın gelecekte bu detayları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. Golfe ilgi duyanlar, daha detaylı bilgi için 0533 8630220 numarayı arayabilir, ya da olgun.emirzade@kktcgolffederasyonu.org email adresinden ve Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu Facebook sayfasından mesaj yoluyla federasyona kayıtlarını yaptırabilirler.