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Golf dersleri başladı

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Golf dersleri başladı
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Golf Federasyonunun Korineum Golf &Camp; BeachResort işbirliği ile organize ettiği 8-14 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik yeni sezon golf dersleri 5 Ekim Cumartesi ve 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi.

Federasyon yönetim kurulu üyesi Olgun Emirzade, derslerin ücretsiz olduğunu ve her

hafta Cumartesi ve Pazar günleri devam edeceğini belirterek ilgi duyan ailelerin Ekim ayı sonuna kadar kayıt yaptırabileceklerini belirtti. Derslerle ilgili daha detaylı bilgi için irtibat numarası 0533 863 02 20. Ayrıca, olgun.emirzade@kktcgolffederasyonu.org email adresi ve GolfFederasyonu facebook sayfasından mesaj ile federasyona ulaşıp kayıtlar yaptırılabilir.

Etiketler; #Golf
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