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Golf dersleri başladı

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Golf dersleri başladı
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KKTC Golf Federasyonu bünyesinde başlatılan ve 8-16 yaş grubu çocuk ve gençleri kapsayan ücretsiz golf derslerinin ilki Esentepe Korineum Golf Sahası'nda gerçekleşti.

1 Eylül Cumartesi sabahı gerçekleşen ilk ders, Profesyonel Golf Eğitmeni Burçin Dikmen tarafından yapıldı. Federasyon Basın Yayın ve Halkla İlişkiler sorumlusu Olgun Emirzade konu ile ilgili olarak: " Derslere katılan öğrencilerimizde genel olarak, yabancı oldukları bu spora karşı büyük bir ilgi ve heyecan gözlemledik. Hocamızla ortak görüşümüz, tüm katılanların ciddi potansiyel yetenekleri olduğu, koordinasyonlarının iyi olduğu ve gelecek vaat ettikleri yönündeydi. Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz ders programlarında, yurt dışı uluslararası turnuvalarda gençlerimiz şampiyonluk ve ikincilik dereceleri elde etmişlerdi. Bu kurs programlarında da geleceğe dönük başarılı golfcüler yetişeceğine inanıyoruz. Şu an, sınırlı da olsa dersler için bir miktar kontenjanımız mevcut ve başvurular kabul etmekteyiz" dedi.

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