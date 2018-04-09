Gökyüzüne renk kattılar

Necati KÜLAHLILAR
Zeki Ziya başkanlığındaki Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Mustafa Vehbi Koç F3J ve F5J Geçitkale Cup Uluslararası Model Uçak Yarışması, tamamlandı.
10 ülkeden 40 sporcunun katıldığı uluslar arası yarışma Geçitkale Havaalanı’nda önceki gün
tamamlanırken, F3J Senior’da Slovak Lubos Nemcek ilk sırayı alırken, F3J Junior’da Ukrayna’dan Andrıı Iagodzınskyı, F5J Senior’da Rusya’dan Aleksandr Volkov, F5J Junior’da ise Ukrayna’dan Dmytro Hryhorıev ilk sırada yer aldılar.
F3J SENIOR FERDİ SIRALAMASI:
Lubos Nemcek (Slovakya)
Oleksandr Petrenko (Ukrayna)
Thomas Rossner (Almanya)
Salahi Tezel (KKTC)
F3J TAKIM SIRALAMASI :
KKTC Milli Takımı
Mehmet Kofalı, Salahi Tezel, Erel Cankan
Mehmet Gökşah, Haluk Aykol, Mehmet Serden
Amada Masahiro, Aaro Malıla, Lennart Arvıdsson
Tuomo Kokkonen, Jonas Stjernberg, Ryan Holleın
UKRAYNA TEAM
Oleksandr Petrenko, Petrenko Sergeı, Vladımır Gavrylko
Andrıı Iagodzınskyı, Dmytro Hryhorıev, Roman Klymenko
F3J JUNIOR :
Andrıı Iagodzınskyı (Ukrayna)
Roman Klymenko (Ukrayna)
Dmytro Hryhorıev (Ukrayna)
F5J SENIOR FERDİ SIRALAMASI:
Aleksandr Volkov (Rusya)
Josef Gıegerıch (Almanya)
Tuomo Kokkonen (Finlandiya)
Erel Cankan (KKTC)
F5J JUNIOR :
Dmytro Hryhorıev (Ukrayna)
Andrıı Iagodzınskyı (Ukrayna)
Hasan Tezel (KKTC)