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Gökyüzüne renk kattılar

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Geçitkale Cup Uluslararası Model Uçak Yarışması, 10 ülkeden 40 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilirken, model uçakların gökyüzündeki gösterileri nefes kesti

Gökyüzüne renk kattılar
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Necati KÜLAHLILAR
Zeki Ziya başkanlığındaki Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Mustafa Vehbi Koç F3J ve F5J Geçitkale Cup Uluslararası Model Uçak Yarışması, tamamlandı.

10 ülkeden 40 sporcunun katıldığı uluslar arası yarışma Geçitkale Havaalanı’nda önceki gün

tamamlanırken, F3J Senior’da Slovak Lubos Nemcek ilk sırayı alırken, F3J Junior’da Ukrayna’dan Andrıı Iagodzınskyı, F5J Senior’da Rusya’dan Aleksandr Volkov, F5J Junior’da ise Ukrayna’dan Dmytro Hryhorıev ilk sırada yer aldılar.

F3J SENIOR FERDİ SIRALAMASI:

Lubos Nemcek           (Slovakya)

Oleksandr Petrenko    (Ukrayna)

Thomas Rossner                     (Almanya)

Salahi Tezel                            (KKTC)

F3J TAKIM SIRALAMASI :

KKTC Milli Takımı

Mehmet Kofalı, Salahi Tezel, Erel Cankan

Mehmet Gökşah, Haluk Aykol, Mehmet Serden

TEAM1 KARMA

Amada Masahiro, Aaro Malıla, Lennart Arvıdsson

Tuomo Kokkonen, Jonas Stjernberg, Ryan Holleın

UKRAYNA TEAM

Oleksandr Petrenko, Petrenko Sergeı, Vladımır Gavrylko

Andrıı Iagodzınskyı, Dmytro Hryhorıev, Roman Klymenko

F3J JUNIOR :

Andrıı Iagodzınskyı   (Ukrayna)

Roman Klymenko      (Ukrayna)

Dmytro Hryhorıev      (Ukrayna)

F5J SENIOR FERDİ SIRALAMASI:

Aleksandr Volkov      (Rusya)

Josef Gıegerıch           (Almanya)

Tuomo Kokkonen      (Finlandiya)

Erel Cankan                (KKTC)

F5J JUNIOR :

Dmytro Hryhorıev      (Ukrayna)

Andrıı Iagodzınskyı   (Ukrayna)

Hasan Tezel                (KKTC)

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