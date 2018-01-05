Göçmenköy sahası su doldu

K-PET Birinci Lig’de bugün Göçmenköy ile Hamitköy arasında oynanacak olan maç öncesinde Göçmenköy Antrenman Sahası’nın zemini yağan yoğun yağmurlardan dolayı su dolarken, sakatlığa neden olabilecek bir duruma geldi.

Tribünler önündeki alan da çamurla kaplanırken Göçmenköy antrenörü Hüseyin Cantürk, yarınki maç sırasında, zemini suyu geçirmeyen sahanın balçığa döneceğini söyledi.

Maçın oldukça ağır bir sahada oynanacağını açıklayan ve sahaya çizme ile gidebileceğini söyleyen Hüseyin Cantürk, temennisinin 2 takım futbolcularının da sakatlanmamaları yönünde olduğunu sözlerine ekledi.