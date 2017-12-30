K-PET Birinci Lig'de bugün oynaması gereken Göçmenköy antrenman sahasında oynanması gereken Göçmenköy - Hamitköy maçı ertelendi.

Göçmenköy futbolcusu Beytullah Arık'ın geçirdiği trafik kazası nedeniyle her 2 kulüp de maçın ertelenme isteğinde bulunurken, KTFF de bunu değerlendirip maçı eteledi.

Dikkatsizce anayola çıkan bir sürücünün motordayken çarptığı Beytullah, hastanede tedavi altına alınırken, başına aldığı darbeden dolayı Beytullah'ın tomografisi çekildi. Beytullah'ın ilk kontrollerinde ise iyi olduğu bilgisi edinildi.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş olay duyulur duyulmaz, Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş'ın yanına giderek üzüntülerini belirtirken, 2 başkan da Beytullah'ın sağlık durumu ile yakından ilgilenmeye başladılar.