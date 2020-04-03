Girne kulüplerinde korona bombası

Ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs, Girne'nin 2 kulüp başkanı ve teknik direktörünü de etkiledi. Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı ile Girne Halk Evi teknik direktörü Rıza Erseven ve Düzkaya kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu dün akşam polis tarafından hastaneye götürüldüler. Her 3 spor adamı da korona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettikleri için korona virüs testine tabi tutulmak istediler. Veli Esendağlı testlerini yaptıklarını açıkladı.