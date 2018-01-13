GG’den Umut Öksüz’e teşekkür

Gençlik Gücü Hentbol Takım Sorumlusu ZeebChoudhry, “Final hedefleyen takımımıza forma sponsoru olarak verdiği destek nedeniyle Sayın Umut Öksüz’e teşekkür ederiz” dedi

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün bu yıl yeniden oluşturduğu hentbol takımı, sezon öncesi güç toplama çalışmalarını sürdürüyor. Umut Öksüz, Gençlik Gücü Hentbol Takımı’na forma sponsoru oldu.

Birçok firmanın forma sponsoru olabileceğini belirten Gençlik Gücü Hentbol Takım Sorumlusu ZeebChoudhry, “İyi bir hentbol takımı oluşturduk. Başarılı olacağımıza kesin gözü ile bakıyoruz. Bu başarıdan gelecek mutluluğu sponsorlarımızda paylaşmak istiyoruz. Bu nedenle de ilk forma sponsoru olarak takımımıza verdiği destek nedeniyle Sayın Umut Öksüz’e teşekkür ederiz” dedi.

HEDEF FİNAL

Bir süredir DUB Fitness Salonu’nda çalışan Gençlik Gücü Hentbol Takımı’nın antrenmanlara başladığına dikkat çeken ZeebChoudhry, “Takım antrenörümüz Turgut Karamanoğlu ile sezon öncesi ortaya koyduğunuz hedef finaldir. Gerekli transferler yapıldı. Forma sponsorlarımız da belirleniyor. Sıra hentbolcularımızın sahaya çıkıp galibiyetler elde etmesine gelmiştir” şeklinde konuştu.

İLK MAÇ 18 OCAK’TA

Uzun yıllar sonrası yeniden oluşturulan Gençlik Gücü Hentbol Takımı bu sezon ilk karşılaşmasına 18Ocak 2018, Perşembe akşamı oynanacak olan Mişon Hentbol Turnuvası’nda çıkacak.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19:30’da başlayacak.