Gençler ödüllerini aldılar

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Koronavirüs salgını nedeniyle Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından online olarak düzenlenen üçüncü yarışma olan Gençlik Kupasını kazananlar yasakların kalkmasıyla ödüllerini aldılar.
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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Özel Teknikler Taekwondo Karate Budo Gençlik Kupası Yarışmasında kazananlar önceki gün düzenlenen törende ödüllerini aldılar.
Kaşgar Court Hotel’de düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen tarafından verildi.
BAYANLAR ÖZEL TEKNİK SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar
2.Kategori: 1.Ayşe Korgan
3.Kategori: 1.Zeynep Keskin
4.Kategori: 1.Hatice Alyanak
5.Kategori: 1.Nevin Özmanevra
6.Kategori: 1.Nehir Seringöz
ERKEKLER ÖZEL TEKNİK SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Efe Güleç
2.Kategori: 1.Alex Tüysüz
3.Kategori: 1.Tuğra Tığ
4.Kategori: 1.Kerim Karpuz
5.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk
6.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy
7.Kategori: 1.Kemal Köstü
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