Gelengül Production arşivini motor sporları tutkunlarına açtı

Gelengül Production direktörü İrfan Gelengül motor sporlarına hasret kalınan bu günlerde 17 yıllık arşivini sosyal medyadaki sayfa takipçilerine açarak büyük bir boşluğu dolduruyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanırken, motor sporları faaliyetleri de durduruldu.

Spor basınında motor sporları denince akla gelen ilk isimlerden olan GelengülProduction direktörü İrfan Gelengül de motor sporlarına hasret kalınan bu günlerde 17 yıllık arşivini sosyal medyadaki sayfa takipçilerine açarak büyük bir boşluğu dolduruyor.

GelengülProduction direktörü İrfan Gelengül motor sporları tutkunlarına yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Çok değerli sayfa takipçilerimiz ve motor sporları severler; ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeni ile “Adrenalinsiz kalma, evde kal” sloganı ile yola çıktık.

17 yıllık motor sporları arşivini sizlerle paylaşmayı amaçladık. Sayfamıza ve canlı yayınlarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden doları minnettarız.

Yayınlarımızı beğenip paylaşarak daha çok insana ulaşmamızı bu sporu daha çok sevdirmemizi sağlamamıza yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum. Sağlıkla kalın!1