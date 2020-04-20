banner411
banner69
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
38 0
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
107 0
 
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
48 0
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
34 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
67 0
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
24 0
Bırakabilirsin
Bırakabilirsin
65 0
banner440

Gelengül Production arşivini motor sporları tutkunlarına açtı

banner27

Gelengül Production direktörü İrfan Gelengül motor sporlarına hasret kalınan bu günlerde 17 yıllık arşivini sosyal medyadaki sayfa takipçilerine açarak büyük bir boşluğu dolduruyor

Gelengül Production arşivini motor sporları tutkunlarına açtı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanırken, motor sporları faaliyetleri de durduruldu.

Spor basınında motor sporları denince akla gelen ilk isimlerden olan GelengülProduction direktörü İrfan Gelengül de motor sporlarına hasret kalınan bu günlerde 17 yıllık arşivini sosyal medyadaki sayfa takipçilerine açarak büyük bir boşluğu dolduruyor.

GelengülProduction direktörü İrfan Gelengül motor sporları tutkunlarına yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Çok değerli sayfa takipçilerimiz ve motor sporları severler; ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeni ile “Adrenalinsiz kalma, evde kal” sloganı ile yola çıktık.

17 yıllık motor sporları arşivini sizlerle paylaşmayı amaçladık. Sayfamıza ve canlı yayınlarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden doları minnettarız.
Yayınlarımızı beğenip paylaşarak daha çok insana ulaşmamızı bu sporu daha çok sevdirmemizi sağlamamıza yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum. Sağlıkla kalın!1

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.