Geleneksel Türk Okçuluğu kursu tamamlandı

“Kemankeş Projesi” kapsamında 16 ülkede düzenlenen, “Geleneksel Türk Okçuluğu” kurslarının Lefkoşa ayağı tamamlandı

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından “Kemankeş Projesi” kapsamında, aralarında KKTC’nin de bulunduğu 16 ülkede düzenlenen,”Geleneksel Türk Okçuluğu” kurslarının Lefkoşa ayağı tamamlandı.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün “Geleneksel Türk Okçuluğu”nu sevdirmek, gençleri ata sporlarına teşvik etmek ve gelenekleri yeni nesillere aktarmak” amacıyla, KKTC Okçuluk Federasyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi ile işbirliği yaparak 10 Şubat 2018- 10 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu” kapanış programı 31 Temmuz Salı akşamı saat 20.30’da Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen sertifika töreni ile icra edildi. Kurslara katılım gösteren kursiyerlere sertifika takdiminin ardından, yapılan yarışmalarda başarılı olanlara madalyaları enstitü müdürü Hüseyin Şahin tarafından takdim edilerek tören tamamlandı.