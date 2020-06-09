GAÜ BESYO sınav yapacak

GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun (BESYO) yetenek sınavları GAÜ Girne Ana Kampüsünde yapılacak

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) beden eğitimi ve spor alanında yüksek öğretimi hedefleyen adaylar için, KKTC'ye özel sunduğu yüzde 90 burs fırsatı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun (BESYO) yetenek sınavları GAÜ Girne Ana Kampüsünde 11 Haziran Perşembe günü başlayacak.

Konuyla ilgili GAÜ BESYO'dan yapılan açıklamada ilk sınavın 11 Haziran Perşembe saat 15.00’te GAÜ Girne Ana kampüsünde gerçekleşeceği, sınavların ayrıca her hafta perşembe aynı saatte tekrarlanacağı belirtildi.

Sınav sonucunda aday öğrencilerin yüzde 90 ya da yüzde 100 burs alma fırsatı olacağı vurgulandı.

Yetenek sınavlarının sosyal mesafe ve gerekli hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, aday öğrencilerin yetenek sınavıyla, yüksek okul bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe) ile Antrenörlük Eğitimi (Türkçe) programlarına yerleşebileceği ifade edildi.

Adayların yetenek sınavlarına gelirken yanında, lise diploma fotokopisi, 2 vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisini bulundurması gerekecek.

Sporcu geçmişi olan aday öğrencilerin ise yanlarında, alanı ile ilgili resmi belge ya da lisanslarını bulundurması gerekiyor.

Ayrıca, GAÜ BESYO Yetenek Sınavları hakkında ayrıntılı bilgi ve detaylara, 0(850) 650 20 00 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecek.