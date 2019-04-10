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Galatasaray kar, Fenerbahçe zarar etti

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 81 milyon lira kar elde etti. Fenerbahçe Futbol AŞ ise aynı dönemde 102,2 milyon lira zarar etti.

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Galatasaray kar, Fenerbahçe zarar etti
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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019  döneminde  80 milyon 984 bin 234 lira kar elde etti.

Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında  154 milyon 792 bin 68 lira zarar etmişti.

FENERBAHÇE ZARAR AÇIKLADI

Fenerbahçe Futbol  AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şirketin, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 102 milyon 238 bin 806 lira zarar ettiği bildirildi.

Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında  102 milyon 604 bin 253 lira zarar etmişti.

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