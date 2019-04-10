Galatasaray kar, Fenerbahçe zarar etti

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 81 milyon lira kar elde etti. Fenerbahçe Futbol AŞ ise aynı dönemde 102,2 milyon lira zarar etti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 80 milyon 984 bin 234 lira kar elde etti.



Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 154 milyon 792 bin 68 lira zarar etmişti.



FENERBAHÇE ZARAR AÇIKLADI



Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şirketin, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 102 milyon 238 bin 806 lira zarar ettiği bildirildi.



Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 102 milyon 604 bin 253 lira zarar etmişti.