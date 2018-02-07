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GAİ miniklerinin, bilekleri bükülmüyor

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Girne Amerikan İlkokulu okul takımı, 10 maçı üst üste galibiyetle tamamlayarak yarı finalde yer alma hakkını kazandı

GAİ miniklerinin, bilekleri bükülmüyor
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Girne Amerikan İlkokulu futbol takımı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ilkokullararası futbol turnuvasında yarı final oynama hakkını kazandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen "İlkokullararası Futbol Birinciliği"nde oynanan maçların ardından grup mücadeleleri tamamlandı. 2017-2018 eğitim yılı ilkokullararası futbol turnuvasında yapılan maçlarda Girne Amerikan İlkokulu okul takımı, 10 maçı üst üste galibiyetle tamamlayarak yarı finalde yer alma hakkını kazandı.

Yarı finalde A Grubu birincisi Levent İlkokulu ile Necati Taşkın İlkokulu, B Grubu birincisi Girne Amerikan İlkokulu ile de Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu eşleşti. Yarı final mücadeleleri ileriki bir tarihte oynanacak ve finalistler belirlenecek.

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