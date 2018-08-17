Futbolun Sadece Erkeklere Göre Olmadığını Kanıtlayan 8 Başarılı Kadın

Futbol, hayatımızda sadece 90 dakika yer kaplamıyor. İnsanlar tuttukları takımlarla aralarında bağ kurup hayatının bir parçası haline getiriyorlar. Erkek hegemonyası altında olan futbol da kadınların varlığıyla daha da izlenir hale geliyor. Kaba sözlerin yerine sporun bir oyun, bir eğlence olduğunu daha da iyi anlatıyorlar. Son yıllarda kadınların da yoğun olarak istihdam edildiği futbol sektörüne kattıkları şeyler düşündüğümüzden daha fazla.

“Sadece futbol bilen, hiçbir şey bilmez.”

Bu oyunun içinde her türlü duygu varken, bu güzel oyunu kadınlar olmadan düşünmek hata. Sayıları henüz çok da fazla olmasa da yine de onları tanıyoruz ve gıpta ile bakıyoruz.

Formula 1’in aldığı kararla beraber yarış öncesi pistlerde kadın modellerin artık yer almayacağı açıklanmıştı. Bu karar tüm spor camiası tarafından olumlu olarak karşılanmıştı. Çünkü kadınlar konu mankeni değil, her şeyin bir parçası. Kadının futboldaki yeri sadece Dünya Kupası’ndaki tribünler değil. Türk futbolunda kendine haklı olarak yer edinen kadınların sayısı hiç de az değil.

1. Çağıl Özge Özkul

2012 Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda ikinci olması onun tek artısı değil. Burslu olarak okuduğu üniversiteyi ikincilikle bitirmiştir. Futbola olan tutkusu ve bilgisiyle yayıncı kuruluşta sunuculuk yapmaktadır.

2. Tuğçe Saatman

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra mesleğini yapmak için LigTV’nin hukuk bürosuna yaptığı başvurudan sonra o kanalda spor spikerliği görevini almıştır. Taktik detayları okuma becerisiyle mesleğinin en iyilerindendir.

3. Deniz Satar

İletişim fakültesini bitirdikten TRT Spor’da görev almaya başlamış başarılı spikerdir. Duayen Atilla Gökçe ile yaptığı programda, herkese verdiği pozitif havayla futbolun güzel ve eğlenceli tarafını hatırlatır.

4. Nazlı Canyurt

Futbolu hayatının merkezine koyan bir başka spikerden biri. Maçı yorumlama konusunda farklı bakış açısıyla izleyenlere yeni ufuklar açar. O da diğer kadın spikerler gibi gerginlikten uzak, naif yorumlarıyla izleyiciye futbolun bir oyun olduğunu anımsatır.

5. Merve Toy

Futbol dünyasının ağır abileriyle yaptığı programlarda moderatörlük görevini üstlenen Merve Toy mesleğinde oldukça başarılı. Sorduğu kontra sorularla herkesi düşündürür. İletişim fakültesi mezunudur.

6. Didem Dilmen

Futbol konusunda çoğu erkekten daha çok bilgi birikimine sahip olan Didem Dilmen, 90 Artı isimli harika bir futbol kitabı da mevcuttur. Futbolu edebiyatla harmanlayan başarılı yazar aynı zamanda editörlük ve sunuculuk yapmaktadır.

7. Melis Özçiğdem

FIFA kokartlı kadın hakemlerimizden olan Melis Özçiğdem, kariyer basamaklarına BAL Ligi’nden adım attı. 2018 yılında düzenlenen olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nda görev aldı.

8. Özgür Gözüaçık

Türkiye’de bir erkek takımını çalıştıran ilk teknik direktördür. Aynı zamanda Uefa B Lisansı’na sahiptir. Futbolun taktik konusuna el atan ve bunda gayet başarılı olan Özgür Gözüaçık aynı zamanda futbol programlarına konuk olarak çağırılmaktadır.