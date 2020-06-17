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Futboltenisinde turnuva zamanı

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KKTC Futboltenisi Federasyonu Başkanı Şevket Songur, “Yine Yeniden Takımını Kur Turnuvaya Sende Katıl” sloganı ile Girne’de turnuva düzenleyeceklerini açıkladı

Futboltenisinde turnuva zamanı

KKTC Futboltenisi Federasyonu ve Fifta Başkanı Şevket Songur, “Yine Yeniden Takımını Kur Turnuvaya Sende Katıl” sloganı ile turnuva düzenleyeceklerini açıkladı.

Şevket Songur’un açıklaması şöyle:

“Yine Yeniden Takımını Kur Turnuvaya Sende Katıl” sloganı ile yola çıktığımız turnuvamıza dünya devi Regal ve Kıbrıs’ımızın en iyi suyu Hediyem Su sponsorluğunda turnuvamızı 20 Haziran Cumartesi saat 18.00’de Girne Belediyesi tenis kortlarında gerçekleştiriliyoruz.

Kulüp olma zorunluluğu olmadan yaş farkı gözetmeden kadınlar, erkekler, gençler ve veteranların üçlü kategorilerde karşılaşmaları gerçekleştirilecektir.

Üç kişilik takım kurup turnuvaya katılınabilir. Bu sıralar çok favori olan eski adı ile ayak tenisi şimdiki adı ile futbol tenisi çok gündemdedir. Tüm sporseverleri turnuvaya bekliyoruz.”

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