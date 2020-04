Futbolcular destek olacak

Futbolcular Derneği yönetim kurulu, “Futbolcuların özlük haklarını savunmak için kurulan derneğin futbolun paydaşları ile çatışma içerisinde olmadığını, aksine süreç içerisinde futbolcuların köstek değil destek olacağız.” açıklamasını yaptı

Futbolcular Derneği yönetim kurulu, Sağlık Kurulu’ndan yapılacak resmi açıklamaya kadar açıklama yapmama kararı alırken, son açıklamasını yaptı.

Futbolcular Derneği yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde amacımız hiçbir zaman gündem olmak olmadığı gibi bu açıklamayı da Sağlık Kurulu’ndan yapılacak resmi açıklamaya kadar son açıklama olacağını belirtmek isteriz.

Derneğin kurulduğu andan itibaren futbolcuların özlük haklarının korunması ve kulüplerimizin menfaatlerini korumak için yerli futbolcu sözleşmelerinin getirilmesini hedeflediğimizi dile getirdik.

Eski açıklamalarımızı takip edenler bilecektir ki sözleşmeler konusunda KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı ile görüşüldüğünü, iki tarafın da futbolcu sözleşmelerine olumlu baktığını ve bir komite oluşturulup örnek olarak aldığımız 2010 yılı sözleşmesi, TC futbolcu sözleşmesi ve İsviçre Futbolcu sözleşmesini güncel halini tartışıp konsensüs sağlanılacağını belirttik.

Son günlerde maalesef TV programlarında ve/veya Sosyal medya aracılığı ile yapılan açıklamaları saptırarak ve/veya yanlış algılanmasına sebep vererek; gündem yaratmaya çalıştığımızı, federasyon ve/veya kulüpler ile çatışmacı olduğumuzu lanse etmeleri, bu açıklamayı yaptırma zaruretinde bulundurmuştur.

Derneğimiz %73’ü tamamlanan ligin sağlık şartlarının oluşturulması halinde bitmesini (-ki bu ibareyi birçok kesim farklı algılamış ve/veya algılattırmıştır.) Yani kalan haftaların oynanmasını beyan etmiştir ve bunun da arkasındadır.

Biz dernek olarak çıktığımız bu yolda kimseyi zorla üye yapmayacağımız gibi, her bireyin de dernek yönetim kurulu kararını benimseyip benimsemeyeceğinin garantisi olmadığının farkındayız. Ancak işbu bahsedilen hususun sivil toplum örgütlerinde, derneklerde ve/veya sendikalarda da ayni olduğunu belirtmek isteriz.

Futbolcunun özlük haklarını savunmak için kurulan bu derneğin önceki yapmış olduğu açıklamalara bakıldığında görülecektir ki ne KTFF ne Kulüpler Birliği ile ne kulüplerle ve/veya başkanları ile ne de antrenörlerle ve/veya hakemlerle çatışma içerisinde olmadığını, aksine sürecin 30 Nisan’a uzamasından evvel futbolcuların köstek değil destek olacağını beyan ettiğimizi tekrardan belirtmek isteriz.

Son olarak tüm dernek açıklamalarını polemik haline getirenlere ve/veya saptıranlara ve/veya çarptıranlara binaen bu açıklamayı yaptığımızı, açıklama başında değindiğimiz gibi Sağlık Kurulu resmi açıklamasına değin bir açıklama da yapılmayacağını. Vatandaşımızın ve/veya ülkemizde şuan bulunan insanların Kovid-19 sürecinin uzaması ile ekonomik krizden mütevellit ekmek derdine düştüğü bugünlerde tüm bireye yardım diler, her zaman öncelikli sağlık dediğimizi belirterek bir an evvel eski günlerime dönmeyi temenni ederiz.