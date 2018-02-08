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Futbol sahası, gömeç sahası oldu

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Karpaz bölgesi kulüplerinden Erenköy’ün futbol sahası, futbol sahası özelliğini yitirdi. Bir dönem çimlendirilmesi gündeme gelen saha, içerisinde çıkan gömeçlerden dolayı adeta gömeç sahası oldu

Futbol sahası, gömeç sahası oldu
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Soydan SAKALLI

BTM Lig’inde mücadele eden Karpaz bölgesi kulüplerinden Erenköy’ün futbol sahası, futbol sahası özelliğini yitirdi.

Bir dönem çimlendirilmesi gündeme gelen Erenköy futbol sahası içerisinde gömeçler çıkarken, saha adeta gömeç sahası oldu. Boydan boya gömeçle kaplanan saha zemini futbol sahalığından çıktı.

Etrafında atletizm pisti de olan, güzel bir manzaraya sahip olan Erenköy futbol sahasının tel, duvar ve yedek kulübeleri de bakımsızlıktan nasibini alırken, spor adına üzücü bir durum ortaya çıktı.

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