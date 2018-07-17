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Fransızlar zafer sarhoşu

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Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etmesi, ülke genelinde coşkuyla kutlandı

Fransızlar zafer sarhoşu
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Fransa'nın 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci şampiyonluğu elde etmesi, ülke genelinde coşkuyla kutlandı.

20 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmenin heyecanını yaşayan Fransız futbolseverler, hakemin 90. dakikada bitiş düdüğünü çalmasıyla üstlerinde takımlarının formalarıyla sokaklara akın etti ve "Teşekkürler Maviler.", "Dünya Şampiyonuyuz." sloganları atarak büyük sevinç yaşadı. 

Fransa'nın sembollerinden Eyfel Kulesi'nin önündeki Champ-de-Mars meydanında kurulan dev ekranda maçı seyreden 90 bin taraftar, ülkelerinin bayrakları ve flamaları ile heyecan dolu anlar yaşadı.

Taraftarlar karşılaşmanın sonunda Fransa'nın bu zaferini kutlamak için çeşitli tezahüratlar yaptı.

Maçın bitmesiyle Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan binlerce taraftar, Fransa'nın galibiyetini bayrakları sallandırarak ve dans ederek kutladı. 

Eyfel Kulesi ise, Fransa bayrağının renkleri ile ışıklandırılırken kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.

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