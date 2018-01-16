Fransız hakem, tekme için özür diledi

Fransa Lig 1'de Nantes-Paris Saint Germain maçının hakemi Chaperon'ın kendisine çarpan futbolcuya tekme atması gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Fransa Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, olayın ardından Chapron'un hakemliğini askıya aldığını açıklamıştı.
Öfkesine hakim olamayan hakem ise Nantesli oyuncu Diego Carlos'dan özür diledi. Yere düştüğünde canının acıdığını ve reaksiyon gösterdiğini söyleyen Chaperon, hareketini ''uygusuz'' olarak nitelendirdi.
Federasyon, hakemin gösterdiği kırmızı kartı iptal ettiğini açıkladı. Hakemliği askıya alınan Chaperon hakkındaki kesin karar ise disiplin kurulunda verilecek.