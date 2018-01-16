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Fransız hakem, tekme için özür diledi

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Fransız Hakem Tony Chapron, Nantesli futbolcuya attığı tekme ile gündeme gelmişti. Futbolcuya önce şiddet uygulayan, ardından da ikinci sarıdan kırmızı kart gösteren Chapron, özür diledi. Fransız Futbol Federasyonu kırmızı kartı iptal ederken, Chaperon'un hakemliği ise hala askıda

Fransız hakem, tekme için özür diledi
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Fransa Lig 1'de Nantes-Paris Saint Germain maçının hakemi Chaperon'ın kendisine çarpan futbolcuya tekme atması gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Fransa Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, olayın ardından Chapron'un hakemliğini askıya aldığını açıklamıştı.

Öfkesine hakim olamayan hakem ise Nantesli oyuncu Diego Carlos'dan özür diledi. Yere düştüğünde canının acıdığını ve reaksiyon gösterdiğini söyleyen Chaperon, hareketini ''uygusuz'' olarak nitelendirdi.

Federasyon, hakemin gösterdiği kırmızı kartı iptal ettiğini açıkladı. Hakemliği askıya alınan Chaperon hakkındaki kesin karar ise disiplin kurulunda verilecek.

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