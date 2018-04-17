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Fitness Dynamic sporcuları ülkemizde buluşacak

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Fitness Dynamic sporcuları ülkemizde buluşacak
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Kıbrıs Türk Kangoo Jumps Aerobik Spor Derneği Başkanı Tatiana Demiralp ile Nevsiye Emiroğlu, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, 18-19-20 Mayıs tarihlerinde yapacakları Freestyler Fitness Zirve’siyle ilgili bilgi verdiler.

Dernek yetkilileri, organizasyona davet ettikleri Başkan İsmail Arter’e ayrıca plaket de takdim etti. Organizasyonda Kanada’da başlayan Fitness Dynamic sporunun tanıtımı yapılacak. İspanya, Hollanda, İtalya’dan gelecek uzmanlar ülkemiz eğitmenlerine eğitim verecek. Fitness Dynamic sporunun 10. yılının kutlaması için çok sayıda ülke sporcusu ülkemizde buluşacak.

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