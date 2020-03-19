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Fişek giderleri düşürülmeli

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Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederek, atıcılığın gelişimi konusundaki isteklerini iletirken, fişek giderlerinin düşürülmesinin önemine vurgu yaptı

Fişek giderleri düşürülmeli

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu makamında ziyaret ederek, federasyonla ilgili bazı konularda yardım talep etti.

Korona virus salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durdurulması kararından önce gerçekleştirilen ziyaretle ile ilgili Atıcılık Federasyonu yönetim kurulundan yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizde yapılan spor branşlarının başarı yönünden başını çeken spor dalları arasında yer alan atıcılık sporumuzun gelişebilmesi açısından yüksek maliyetli fişek giderlerinin düşürülmesi kaçınılmaz bir gereksinimdir.
Bu nedenle sporcularımızın spor yapma maksadı ile federasyonumuzdan temin ettikleri yerli üretim fişek fiyatlarının ucuzlayabilmesi açısından yerli üretim fişeklere uygulanan vergi oranlarında indirim yapılması hususunda bakanımızdan konuyu inceleme sözü aldık.”

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