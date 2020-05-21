Fenerbahçeliler Derneği hızlı başladı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Gökhan Necipoğlu, “Haziran’da genel kurulumuzu yapmayı planlıyorum. Dernek binamızı bugün açıyoruz. Basketbol sahamız ve çocuk parkımız da temizlendi.” açıklamasını yaptı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Gökhan Necipoğlu, Bakanlar Kurulunun spordaki yasakları kaldırmasından sonra dernek çalışmalarını aktif hale getirdiklerini açıkladı. Genel kurul da gerçekleştirecek olan KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde başkan Gökhan Necipoğlu gelişmelerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Değerli renktaşlarım herşey yolunda giderse bir aksilik olmazsa arkadaşlarla konuşup genel kurulumuzu Haziran’da yapmayı planlıyorum. Derneğimiz birçoğumuzun hayatına gerek arkadaşlık gerek özel hayat gerekse iş hayatına birçok güzellikler katmıştır.Özledikmi özledik. Hasretmiyiz evet hasretiz. Bayram öncesindebugün saat 18:00’de derneğimizi açıyoruz.İsteyen istediği yiyeceği getirsin. Yemekli sohbet edelim. Basketbol sahamızı temizliyoruz.Basketbol da oynayabiliriz.Çocuk parkımızı da açıyoruz.Sevgiyle – sağlıkla kalınız.”