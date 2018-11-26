banner107
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
67 0
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
12 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
26 0
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
335 0
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
179 0
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
53 0
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
289 1
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
173 0
banner82

Fenerbahçe Şöhretleri adamızda

banner27

Batmazoğlu Masterlerinin daveti ile ülkemize gelen Fenerbahçe Şöhretleri, Cumhuriyet Kupası karşılaşmasında bugün saat 14.00’da Girne 20 Temmuz Stadı’nda sahaya inecek

banner210
Fenerbahçe Şöhretleri adamızda
banner215

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu kapsamında masterler futbol karşılaşması organize edildi. Ülkemizde kurulu master takımlarından Batmazoğlu Masterleri’nin daveti ile Fenerbahçe Şöhretleri takımı adamıza geldi.

Kemal Batmazoğlu başkanlığındaki Batmazoğlu Masterleri Futbol Takımı’nın daveti ile geçtiğimiz akşam ülkemize gelen Fenerbahçe Spor Kulübü resmi şöhretler takımını Kemal Batmazoğlu ve Batmazoğlu Masterler Derneği’nden idareciler karşıladı.

KKTC’nin kuruluşu kapsamında Cumhuriyet Kupası adı altında gerçekleşecek karşılaşma saat 14.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda başlayacak. Batmazoğlu Masterleri ile Fenerbahçe Şöhretleri arasındaki dostluk karşılaşmasını hakem Mehmet Malek yönetecek.

Girişte herhangi bir ücret alınmayacak olan Batmazoğlu Masterleri-Fenerbahçe Şöhretleri Cumhuriyet Kupası futbol maçı sonrası takımlar birbirlerine anı hediyeleri takdime edecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.