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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe, alt yapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar'ın sezonun geri kalan bölümünde A takımla birlikte sahaya çıkacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademi altyapı koordinatörlüğü görevine Tahir Karapınar'ın getirildiğini duyurdu. Karapınar, sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'de çıkacağı maçların teknik heyetinde de yer alacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan altyapı organizasyonumuzda Fenerbahçe Futbol Akademi Altyapı Koordinatörü olarak göreve getirilmiştir. Tahir Karapınar, 2019-20 sezonunun kalan bölümünde futbol A takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır" ifadelerine yer verildi. Tahir Karapınar'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ile teknik sorumluluğu, milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde de bulunduğu aktarıldı.

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967’de İzmir’de dünyaya geldi. Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir’de kaldı. Göztepe ve Altay formaları giyen deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı. Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor’da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

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