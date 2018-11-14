Fenerbahçe'den bir ilk

Dünyada İlk Olarak Fenerbahçe’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin İşbirliği Yaptığı “HeForShe Hareketi”

Başkan seçildiği ilk günden beri sponsorlukların öneminden bahseden Ali Koç, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de Fenerbahçe adını daha da yüceltiyor. Fenerbahçe futbol takımı 2018-2019 sezonu boyunca formasının sağ kolunda “HeForShe” logosunu taşıyacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç önderliğinde Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) tarafıdan aksiyonlarına devam eden HeForShe hareketi için işbirliği yapmış durumda

Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü sloganıyla, milyonlarca taraftara sahip olan Fenerbahçe’nin bu farkındalık hareketine öncülük etmesi çok değerli

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için başlatılan “HeForShe” hareketinin logosu sene boyunca Fenerbahçe futbol takımının formasında yer alacak

Herhangi bi kar amacı gütmeden ve toplumsal projeye dikkat etmek için ücretsiz olarak “HeForShe” logosunu formasında taşıyacak olan Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasına dikkat çekici forma fontu ile başladı

Futbolcuların forma numaraları ve isimleri “Magenta” renginde yazılarak maça çıkıldı. Dünyada bir ilki gerçekleştiren Fenerbahçe, Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi ile ortak bir işe imza attı

Magenta rengi, pembe ve mavinin eşit tonlarda birleştirilmesi ile oluşan renk olarak tanımlanıyor. HeForShe hareketinin resmi rengi Magenta olarak belirlenmiş

HeForShe hareketi ile birlikte Fenerbahçe Spor Kulübünün ana hedefleri ise şöyle sıralıyor:

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa sıfır tolerans için

Cinsiyetçi tezahüratları önlemek için

Kadınların ve kız çocuklarının hem sporcu hem taraftar olarak spor alanlarında varlığını artırmak için

Sporcularımızla topluma örnek olmak için

Kapsayıcı bir spor kulübü olmak için çalışacağız.

Fenerbahçe bu iş birliği ile birlikte, kadın ve çocuk dostu stat uygulamaları ve kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa sıfır tolerans yaklaşımıyla bu alanda ulusal ve uluslararası spor kulüplerine öncülük yapacak

Kulüp genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilecek, sporcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları da dayanışma halinde konunun sözcülüğünü üstlenecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, ‘Birlikte Eşitiz’ diyerek başlattığı işbirliği için şunları söylüyor:

“Nefretten, kinden uzak, centilmenlik, sportmenlik, birleştirici olma, adil olma gibi sportif özelliklere sahip çıkmamız gerektiğini söyledik. Bu sezon yeniden saygı temasıyla başladık. Uzun vadede de küfürsüz bir stat hedefini yakalamayı hedefliyoruz. Her fırsatta Fenerbahçe’nin öncü ve örnek olması gerektiğini anlatıyorum. Topluma dokunan, yaşam kalitesini daha iyi yere getirmiş bir kulüp olarak anılmak istiyoruz. Milyonlarca taraftarı olan, sahip olduğu kapsama gücü ile ülke gündemine, dünya kamuoyuna ulaşan bir spor kulübü olarak öncü ve örnek olmak, bir felsefe değişikliğini yerleştirebilmek adına bir yola çıktığımızı anlatıyoruz. Fenerbahçe’nin de bu alanda liderlik yapması gerektiğini düşünüyorum.”

Çalışmanın ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Baş Danışmanı ve HeForShe Küresel Direktörü Elizabeth Nyamayaro şöyle konuştu:

“BM Kadın Birimi olarak Fenerbahçe Spor Kulübü ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi alanında kurduğumuz iş birliği için büyük heyecan duyuyoruz. BM Kadın Birimi, HeForShe Hareketi ile dünyanın dört bir yanında erkekleri kadınlarla omuz omuza toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olmaya davet ediyor. Aynı zamanda, tüm cinsiyetlerin eşit olduğunu savunan bir nesli harekete geçirmek için rol modeller oluşturmayı hedefliyor.

HeForShe Hareketi, 2014’ten bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkeklerin önemli bir rol oynayabileceği fikrini yaymak için çalışıyor. HeForShe, 1 milyardan fazla destekçiye ulaşma hedefiyle, spor dâhil olmak üzere yaşamın her alanına temas ediyor. Sporda toplumsal cinsiyet eşitliği sadece kadın ve erkek sporcular arasındaki büyük ücret farklılıkları ve kadınlara yapılan düşük yatırımlar nedeniyle değil, spor sahalarının kadınlar ve çocuklar için güvenli olmayan ortamlar haline gelmesi nedeniyle de gündemde olan bir konudur.

Sporda toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanarak hem bu sorunları ele alabilir, hem de sporun tüm faydalarından herkesin yararlanmasını sağlayabiliriz. Spor, kadınların güçlenmesi, genç kızların öz güven inşa etmesi ve gençlerin sosyalleşmesi için güçlü bir araç. Fenerbahçe camiasının ve taraftarlarının bu önemli konuya destek olma kararlılığından dolayı heyecan duyuyoruz. Spor, herkesi birleştiren bir rol oynayabilir. Bu iş birliğinin, saha içinde ve dışında yaratacağı etkiyle bunu kanıtlayacağına inanıyoruz.”

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