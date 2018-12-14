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Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi

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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi
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Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Ersun Yanal ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçe'mizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a 'yuvana hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Sezona Phillip Cocu ile başlayan ve şu anda Erwin Koeman ile yoluna devam eden
Fenerbahçe, Akhisarspor'a kaybettiği haftada 17. sıraya geriledi.

Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertli ekibi şampiyon yapmıştı. Bu
Fenerbahçe'nin 19. ve son lig zaferiydi.

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