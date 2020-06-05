Federasyonlar komisyon üyelerini seçecekler

Spor Federasyonları, Spor İhtisas Komisyonu’na seçilecek iki üyeyi seçmek için Pazartesi toplanacaklar

Spor Federasyonları, Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla oluşturulmaya başlanan Spor İhtisas Komisyonu’na seçilecek iki üyeyi belirlemek için Pazartesi yeniden toplanacak.

Çarşamba akşamı yapılan çağrıya 12 Federasyonun gelmesi ve çoğunluk olmadığı için de karar alamayan spor federasyonları, komisyon başkanı görevlendirilen Sertaç Bozatlı tarafından Pazartesi yeniden toplantıya çağrıldı.

Daha önce yapılan toplantıda çoğunluk olmaması nedeniyle herhangi bir karar alamayan federasyonların Pazartesi günü Başbakan Ersin Tatar’ın atamasıyla başkanlığa getirilen Sertaç Bozatlı tarafından tek gündem maddesi ile toplantıya çağrıldığı öğrenildi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantı saat 17.00’de başlayacak.

Divanın oluşmasından sonra federasyonlar kendilerini temsilen Spor İhtisas Komisyonu’na gidecek iki üyeyi seçecek. Toplantıda başka gündem maddesi bulunmazken bu toplantıya tüm federasyonların katılması bekleniyor.

Spor İhtisas Komisyonu’na Başbakan tarafından atanan 4 kişinin yanında Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi ve Genel Yönetim Kurulu temsilcisi ile birlikte iki federasyon temsilcisinin de önümüzdeki hafta açıklanak.