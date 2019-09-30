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Federasyon kurulması için Tatar'dan destek istediler

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Federasyon kurulması için Tatar'dan destek istediler
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KEMPO Savunma Sporları KKTC temsilcisi Mehmet İngenç ve TC KEMPO Savunma Sporları Başkanı Halis Avşar ile başkan yardımcısı Onur İşgüven ve genel sekreter Muaz Tuğcu ülkemizde resmî ziyaretlerde bulundular.

Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Olgun Selçuk Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Cavuşoğlu'na resmî ziyaretlerde buluna KEMPO heyetinde yer alan Halis Avşar, Başbakan ve bakanlara hediyeler takdim ederken, çok yakın tarihte yapılacak olan KEMPO Avrupa Şampiyonası hakkında bilgi aktardı.

Avşar yakın tarihte Kuzey Kıbrıs’ta yeni bir Şampiyona yapacaklarını da vurgularken, KEMPO Savunma Sporları ve Ju Jitsu Federasyonu kurulması hakkında Başbakan ve bakanlardan destek isterken, ülke temsilcisi Mehmet İngenç'e teşekkür etti.

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