banner255
banner69
Dörtyol istediğini alamadı
Dörtyol istediğini alamadı
7 0
FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
26 0
 
Polisten kaçak ava gece baskını
Polisten kaçak ava gece baskını
269 0
Lider zorlanmadan kazandı
Lider zorlanmadan kazandı
76 0
14 0
2020 Audi RS7 göz alıyor
2020 Audi RS7 göz alıyor
25 0
Öğretmenlerin oturacak yeri dahi yok
Öğretmenlerin oturacak yeri dahi yok
49 0
banner374

Federasyon kupası için yarıştılar

banner27

Federasyon kupası için yarıştılar

Federasyon Başkanlığı Taekwondo Judo Karate BudoHyong Şampiyonası dün Girne Avrasya Taekwondomerkezinde yapıldı.

Müsabakaları MasterlerÖykü Ergin, Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Ana Tüysüz yönetirken, yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kuluplerin temsilcileri verdiler.

BAYANLAR HYONG  MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Peny Pei                  2.Su Ayza Şahin                    3.Özüm Ekmeneci

2.Kategori:      1.Azra Turan              2.Hatice Alyanak       3.Ykbal Ruzimova

3.Kategori:      1.Nevin Özmanevra   2.Asu Yasin                3.Özgün Yıldırım

4.Kategori:      1.Elif Yüksel              2.Eylem Kayar                       3.İlay Kara      3.Hilal Ü. Yılmaz

5.Kategori:      1.Sevda Şahin            2.Hüsniye Uslu                      3.Sibel Yemenicioğlu

6.Kategori:      1.Semiha Yüce Yüksel           2.Ayşe Korgan                       3.Rabia Tarım

ERKEKLER HYONG  MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Murat Berk Bucak   2.Pars Şahin                3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori:      1.Utku Sadula                        2.Ahmet Yurtman      3.Ömer Faruk Solak

3.Kategori:      1.Arda Akın Altuntaş            2.Ezel Saraç                3.Mehmet Şahlı

4.Kategori:      1.Harun RashidHossain         2.Mirsad Toprak         3.Taner Kara

5.Kategori:      1.Gong Wenbo                       2.Efe Güleç                3.Şakir Yağızsoy

6.Kategori:      1.Kerim Karpuz                     2.Batur Özler              3.Bahadır Boz

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.