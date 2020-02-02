Federasyon kupası için yarıştılar

Federasyon Başkanlığı Taekwondo Judo Karate BudoHyong Şampiyonası dün Girne Avrasya Taekwondomerkezinde yapıldı.
Müsabakaları MasterlerÖykü Ergin, Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Ana Tüysüz yönetirken, yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kuluplerin temsilcileri verdiler.
BAYANLAR HYONG MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Peny Pei 2.Su Ayza Şahin 3.Özüm Ekmeneci
2.Kategori: 1.Azra Turan 2.Hatice Alyanak 3.Ykbal Ruzimova
3.Kategori: 1.Nevin Özmanevra 2.Asu Yasin 3.Özgün Yıldırım
4.Kategori: 1.Elif Yüksel 2.Eylem Kayar 3.İlay Kara 3.Hilal Ü. Yılmaz
5.Kategori: 1.Sevda Şahin 2.Hüsniye Uslu 3.Sibel Yemenicioğlu
6.Kategori: 1.Semiha Yüce Yüksel 2.Ayşe Korgan 3.Rabia Tarım
ERKEKLER HYONG MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Murat Berk Bucak 2.Pars Şahin 3.Zeynel Yıldırım
2.Kategori: 1.Utku Sadula 2.Ahmet Yurtman 3.Ömer Faruk Solak
3.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Ezel Saraç 3.Mehmet Şahlı
4.Kategori: 1.Harun RashidHossain 2.Mirsad Toprak 3.Taner Kara
5.Kategori: 1.Gong Wenbo 2.Efe Güleç 3.Şakir Yağızsoy
6.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Batur Özler 3.Bahadır Boz